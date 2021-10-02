Віталій Кличко сподівається, що бій-реванш між Усиком і Джошуа пройде через шість, щонайбільше вісім місяців.

На бій-реванш у суперважкій вазі між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа прийде більше вболівальників, ніж на їхній поєдинок у Лондоні.

Про це заявив мер Києва, вічний чемпіон у суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає "Гордон".

Він сподівається, що бій-реванш між Усиком і Джошуа пройде через шість, щонайбільше вісім місяців.

Міський голова також прокоментував імовірність проведення цього поєдинку в Києві.

"Складне питання. Це питання перемовин, ми докладемо всіх зусиль для того, щоб він, якщо відбувся - то в Києві", - сказав Кличко.

Він додав, що Усик зараз на контракті в промоутерській компанії К2 Promotions, яку заснували брати Віталій і Володимир Клички.

"Я обіцяв, що він стане чемпіоном світу, ми як промоутери зробили для цього все, щоб він це довів усім, але це заслуга переважно Олександра... Але ми також допомагаємо, робимо все для того, щоб спорт розвивався", - сказав Кличко.

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Зараз, на думку мера Києва, "важливо не ламати конструкцію", яка привела Усика до успіху.

"Я переконаний, що та команда, яка привела зараз до цього успіху, також зможе привести до перемоги Усика і в бою-реваншу", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик і екс-чемпіон Ентоні Джошуа проведуть реванш. Дана умова була прописана в контракті на перший бій боксерів - реванш був передбачений тільки на випадок перемоги Усика.

Усик заявив, що поки не думає про реванш, проте підкреслив, що хотів би, щоб другий бій відбувся в Україні. Утім, промоутер Джошуа Едді Хірн заявив, що організувати реванш в Україні навряд чи вдасться. Згодом Хірн повідомив, що є кілька варіантів місця проведення реваншу, включаючи Україну.

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Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, повідомив, що опція реваншу з британцем Ентоні Джошуа вже активована. Красюк підтвердив, що поєдинок може відбутися приблизно в лютому-березені.

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Олександр Топчій