Бій точно відбудеться, але "малоймовірно", що його вдасться організувати в Україні.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик і екс-чемпіон Ентоні Джошуа проведуть реванш.

Дана умова була прописана в контракті на перший бій боксерів - реванш був передбачений тільки на випадок перемоги Усика, який був претендентом на титули й успішно відібрав їх.

Джошуа після бою підкреслив: "Незабаром ми знову все це зробимо". Він також заявив, що вірить у свою перемогу в наступному бою. Його промоутер Едді Хірн також сказав: "Я знаю, що Джошуа захоче провести реванш".

Усик заявив, що поки не думає про реванш, проте підкреслив, що хотів би, щоб другий бій відбувся в Україні.

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"Де б я реально хотів провести реванш? На "Олімпійському". У Києві", - сказав українець на прес-конференції.

Втім, Хірн поспішив засмутити Усика, заявивши, що організувати реванш в Україні навряд чи вдасться:

"Малоймовірно, що реванш відбудеться в Україні. Не виключено, що це буде міжнародна локація, але я думаю, що це буде Великобританія".

Також стало відомо, що ні Джошуа, ні Усик не проводитимуть проміжні бої.

"У Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. За контрактом ніяк не можна провести проміжний бій перед реваншем", - підкреслив промоутер українця Олександр Красюк в коментарі Behind The Gloves.

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Антон Дудар