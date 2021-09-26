Український боксер відібрав у британця відразу чотири титули.

На стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні відбувся бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Українець активніше почав бій, залишивши за собою перші раунди. Потім Усик трохи сповільнилося і дозволив Джошуа зрівняти ситуацію на рингу.

У сьомому раунді Усик похитнув Джошуа, але британець зумів встояти на ногах. Також українець залишив за собою кінцівку бою - на останніх секундах він притиснув Джошуа до канатів, але сил добити суперника вже не залишалося.

За підсумками 12 раундів Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Рахунок на суддівських записках - 117-112, 116-112 і 115-113.

Таким чином, Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі, відібравши у Джошуа все чотири титули.

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик став чемпіоном світу в другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар