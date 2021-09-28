Повторний бій скоріш за все відбудеться в лютому або березні 2022 року.

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, повідомив, що опція реваншу з британцем Ентоні Джошуа вже активована.

Про це Красюк заявив на прес-конференції.

"Реванш був прописаний в контракті, він вже активований стороною Джошуа. Я пам'ятаю, як ми обговорювали з Олександром питання реваншу - він не засмутився, навпаки, зрадів. Сказав: "Поб'ю Антоху двічі". У нас є обмеження за часом, у рамках якого повинні відбутися реванш, і ті дати, які Едді Хірн приблизно оголосив на прес-конференції (лютий-березень) - це дійсно так", - сказав Красюк.

"Зима, "Олімпійський", лютий - може, якщо було б +20, було б комфортно. Я згадую перший поєдинок Усика на стадіоні "Арена Львів". Жовтень, температура там була +5. Біля рингу було сидіти некомфортно. Ми хочемо, щоб в Україні відбувалися події такого масштабу. Зробимо все, що від нас залежить, для популяризації такого виду спорту", - додав Красюк.

Раніше промоутер британського екс-чемпіона Едді Хірн зазначив, що в Україні занадто холодно в лютому для проведення реваншу між Джошуа та Усиком.

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін