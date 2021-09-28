Український боксер Олександр Усик після звитяги над Ентоні Джошуа висловив бажання відвідати окупований Російською Федерацією Крим.
34-річний спортсмен озвучив це бажання під час пресконференції.
Усик наголосив, що хоче продемонструвати свої пояси першому тренерові Сергію Лапіну.
"Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому, у Крим. Звичайно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Зайти у свій зал рідненький, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене у свою секцію та довів до високого рівня, навчив захищатися та боксувати, розмірковувати та пробачати, перед тим, як бити. Зробив із хлопчиська чоловіка", - сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик не шкодує про те, що не нокаутував Джошуа.
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
- Вже відомо, що боксери проведуть реванш.