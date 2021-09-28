Український боксер Олександр Усик після звитяги над Ентоні Джошуа висловив бажання відвідати окупований Російською Федерацією Крим.

34-річний спортсмен озвучив це бажання під час пресконференції.

Усик наголосив, що хоче продемонструвати свої пояси першому тренерові Сергію Лапіну.

"Пояси треба дочекатися, щоб їхати додому, у Крим. Звичайно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Зайти у свій зал рідненький, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене у свою секцію та довів до високого рівня, навчив захищатися та боксувати, розмірковувати та пробачати, перед тим, як бити. Зробив із хлопчиська чоловіка", - сказав Усик.