Український боксер в деталях розповів про поєдинок з британцем.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик розповів про поєдинок з Ентоні Джошуа.

У ході своєї прес-конференції Усик, зокрема, відповів на питання про те, чого йому не вистачило для перемоги нокаутом:

"Чому ви такий кровожерливий? Переміг, і слава Богу. Є перемога, чому обов'язково, щоб людина падала. У нього є рідні, близькі, мама, тато. Це мінус великий шматок здоров'я, коли людина падає і опиняється без свідомості. Я взагалі, якщо чесно, не за те, щоб люди падали без свідомості, а потім вставали й забували, який сьогодні день, приходили до тями", - сказав українець.

"Провів поєдинок, 12 раундів відбоксували, чудово, яскраво. Людям сподобалося, все чудово. Не було нокауту, ну і слава Богу, що не було. Трохи здоровіше будемо з Антохою", - додав Джошуа.

Також Усик розповів про удари Ентоні Джошуа:

"Були досить відчутні удари. Можна подивитися на моє обличчя. Було розсічення, коли ми вдарилися головами. Потім легенький удар його джеба остаточно розбив брову, яка заливала моє праве око кров'ю. Не буду приховувати, що були дуже чутливі удари в підборіддя, по животу, які на якийсь час відправляли мене до Ілона Маска, але я швидко повертався".

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"У бою так зашкалює адреналін, емоції, що ти це відчуваєш вже після бою - біль, крепатуру і все інше. У рингу ти дуже сконцентрований на своїх діях", - зазначив боксер.

Усик також розповів, як його тренер Юрій Ткаченко зупиняв його від необдуманих дій:

"У якомусь із раундів, мені здається, в третьому, я досить непогано влучив Ентоні в щелепу. Це якось внутрішньо дуже сильно завело, коли я кинувся і почав наносити необдумані удари. Коли я сів у кутку, мій тренер Юрій Іванович каже: "Зберися, зупинись. Виконуй завдання, яке ми з тобою напрацьовували". Я повернувся звідти й продовжив виконувати настанови, які я чув зі свого кута".

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Вже відомо, що боксери проведуть реванш.

Автор: Антон Дудар