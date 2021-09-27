Боксер наголосив, що найбільше скучив за родиною.

Український боксер Олександр Усик вночі 27 вересня прилетів до Києва в статусі чемпіона світу. Зіркового спортсмена зустрічали журналісти та прихильники боксу й аплодували за сенсаційну перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє "Українська правда".

Олександр, вийшовши з термінала аеропорту, сказав, що бажає з'їсти щось смачненьке. Також Усик розповів, що не думає про реванш з британцем, а просто хоче провести час зі своєю сім'єю, особливо з дітьми.

Він також додав, що пояси WBA, WBO, IBF і IBO прибудуть до України приблизно через три тижні, коли на них "вигравіюють дату, місце і імена".

А ще Усик цікаво відповів на питання чи став він популярнішим у світі спорту:

"Прикольно. В Instagram нормально підписників з'явилося".

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін