Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа підбив підсумки після своєї поразки українцю Олександру Усику.

31-річний Джошуа виставив відповідний допис в Instagram.

"Я подивився бій, проаналізував свою підготовку і знайшов свої помилки. Я засвоїв урок. Дякую за вашу любов та підтримку. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!", - написав Ентоні.