Ентоні Джошуа / фото REUTERS

Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа підбив підсумки після своєї поразки українцю Олександру Усику.

31-річний Джошуа виставив відповідний допис в Instagram.

"Я подивився бій, проаналізував свою підготовку і знайшов свої помилки. Я засвоїв урок. Дякую за вашу любов та підтримку. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!", - написав Ентоні.

Нагадаємо, що стали відомі нові подробиці щодо реваншу між боксерами.

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Усик - Джошуа: підсумки бою

  • Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
  • Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
  • Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
  • Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
  • Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
  • Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін