Ентоні Джошуа / фото REUTERS
Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа підбив підсумки після своєї поразки українцю Олександру Усику.
31-річний Джошуа виставив відповідний допис в Instagram.
"Я подивився бій, проаналізував свою підготовку і знайшов свої помилки. Я засвоїв урок. Дякую за вашу любов та підтримку. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!", - написав Ентоні.
Нагадаємо, що стали відомі нові подробиці щодо реваншу між боксерами.
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.