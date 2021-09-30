Едді Хірн заявив, що у нього "немає проблем" з тим, щоб провести бій у Києві.

Промоутер екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про можливе місце проведення реваншу свого клієнта з новим чемпіоном Олександром Усиком.

Як передає boxingnews24.com, Хірн повідомив, що є кілька варіантів, включаючи Україну.

"Я б провів реванш на відкритому майданчику, зробив би це в квітні. Ми робили це раніше. Я хотів би провести поєдинок у Великобританії, але я впевнений, що команда Усика хоче, щоб він пройшов у Києві. Якщо чесно у мене немає проблем з цим. У мене немає проблем, щоб поїхати до Києва. Потрібно все проаналізувати і подивитися, який дохід в цьому випадку ми можемо отримати", - сказав промоутер.

"Звичайно, наш перший вибір - це Великобританія. Також у нас були пропозиції з Близького Сходу, щоб провести матч-реванш там", - додав Хірн.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, коли може відбутися реванш Усика і Джошуа.

Усик раніше заявив про те, що хотів би провести реванш на "Олімпійському" в Києві.

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Антон Дудар