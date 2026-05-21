'Божевільні люди': Усик та Верхувен розповіли про те, чого очікують один від одного

Верхувен перед поверненням у бокс звільнив пояс чемпіона світу в кікбоксерському промоушені Glory та одразу отримав шанс на чемпіонство у боксі.

Олександр Усик та Ріко Верхувен провели спільну пресконференцію напередодні очного бою за чемпіонство світу з боксу.

Як пише Суспільне Спорт, Усик захищатиме боксерські пояси проти "Короля кікбоксингу", який проводитиме другий професійний поєдинок у цьому виді спорту - та перший з 2014 року.

"Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі - це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту", - заявив Усик.

Відео дня

Зазначається, что Верхувен перед поверненням у бокс звільнив пояс чемпіона світу в кікбоксерському промоушені Glory та одразу отримав шанс на чемпіонство у боксі - в разі перемоги претендуватиме на титули WBC та The Ring.

"Якщо подивитися на весь світ, то ии більше розглядаємо те, що чим відрізняємося від інших, замість того, що у нас є і чого ми можемо досягти, що у нас спільного. Ми з Усиком обидва батьки; я люблю кікбоксинг, а він - бокс. Але ми обидва любимо бої", - зазначив нідерландець, додавши:

"Він був абсолютним чемпіоном у крузервейті, тепер - у гевівейті. Я поважаю будь-які почуття щодо суперника. Знаю, на що треба піти і переступити, щоб ступити на ринг".

Також спортсмени провели ще одну дуель поглядів перед пресконференцією в Єгипті.

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Бій Усик - Верхувен

Раніше Верховен заявив, що він не боїться, що Усик під час поєдинку відправить його в нокаут, тому що нідерландець звик отримувати важкі удари в кікбоксингу.

Він підкреслив, що вийде на бій зосередженим і мотивованим. Кікбоксер упевнений, що попередні опоненти Олександра використовували прості боксерські прийоми і просту тактику.

Вас також можуть зацікавити новини: