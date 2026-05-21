Усик сказав, скільки боїв планує провести до завершення своєї кар'єри

Перемога в бою з Верхувеном може стати 25-ю на рахунку українця.

Український боксер Олександр Усик напередодні свого знакового бою за титул чемпіона у важкій вазі проти кікбоксера Ріко Верхувена натякнув, що кінець його блискучої кар’єри наближається – і що, пішовши, він вже не повернеться, повідомляє BoxingsScene.

Видання розповіло, що 12-раундовий поєдинок в Єгипті, який відбудеться в суботу, 23 травня, викликає особливий інтерес через брак досвіду у боксі у Верхувена, який має в активі лише одну перемогу (1 нокаут).

Зазначається, що Верхувен завоював славу в кікбоксингу – дисципліні, в якій його вважають одним із найкращих за всю історію. Але востаннє він виходив на ринг без можливості використовувати ноги 12 років тому, під час свого дебюту.

"Це буде щось нове. Але це буде чудове шоу. Звісно, це буде важкий бій. Це не буде легка прогулянка. Неважливо, з ким я б’юся, я готовий на 100 відсотків. Він – гідний суперник", - розповів Усик, говорячи про майбутній бій з Верхувеном в інтерв’ю DAZN.

В публікації наголошується, що все вирішиться у поєдинку з Усиком (24-0, 15 нокаутів), який є беззаперечним фаворитом у боротьбі за 25-ту перемогу в кар’єрі, протягом якої він домінував як у напівважкій, так і у важкій вазі.

Видання нагадало, що в своїх останніх шести поєдинках він двічі переміг Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа. Саме ця грізна серія дозволила йому двічі здобути беззаперечне визнання у важкій вазі і, на думку багатьох уболівальників, робить цей "легкий" поєдинок проти Верхувена виправданим.

Однак, з огляду на те, що серед його головних претендентів є такі боксери, як Агіт Кабаєль, Мозес Ітаума, Філіп Хрговіч та троє останніх суперників українця, 39-річному Усику не бракує викликів.

Проте, як вказує видання, українець натякнув, що після бою з Верхувеном відбудеться лише ще два поєдинки.

"Три бої (включно з Верхувеном, - прим. ред) – і все. Це не на 100 відсотків, але коли я скажу, що йду на пенсію, я не повернуся", - сказав Усик.

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Усик-Верхувен: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами менеджера Каріма Ер'я, у Ріко Верхувена є важлива перевага - це дефіцит досвіду. Ер'я заявив, що може статися ефект несподіванки, оскільки мало хто знає, як саме він боксує у класичному боксі. Ер'я не став розголошувати усіх деталей, й заявив, що Верхувен "покаже все вже безпосередньо під час вечору бою". Він додав, що їхнім планом є чітко дотримуватися своєї стратегії та вірити в себе. Ер'я поділився, що Верхувен боксує вже 15 років, й завжди паралельно працював над своїми боксерськими навичками. Тому він впевнений в своїй боксерській техніці.

Також ми писали, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) дозволила Усику провести бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Однак, вона й встановила жорсткі умови щодо збереження чемпіонського титулу у надважкій вазі. Пояснюється, що організація фактично поставила українського чемпіона в рамки "титульного ризику". Це означає, що в разі поразки Усика його пояс IBF буде негайно оголошено вакантним. В разі перемоги українця IBF дозволить так звану ротаційну систему захистів: спочатку Усик має провести обов’язкові захисти за лініями WBC та WBA, і лише після цього – захист титулу IBF, орієнтовно через 180 днів.

