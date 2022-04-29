Реванш українця Усика проти британця Джошуа має відбутися цього літа.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що планує випустити 2000 унікальних токенів (NFT) перед реваншем проти британця Ентоні Джошуа.

Таким чином український боксер хоче зібрати близько мільйона доларів. Виручені гроші підуть на надання фінансової допомоги українцям, постраждалим через військове вторгнення Росії.

"Багато людей в Україні зараз потребують допомоги. Я думаю, що як тільки будуть випущені ці токени, багато хто насправді отримає допомогу. Це будуть люди, яким вона дійсно потрібна", - наводить слова Усика Reuters.

Офіційні NFT для бою Усик - Джошуа будуть розроблені художником Досбраком, який працював з іншими відомими бійцями, такими як Майк Тайсон і Конор Макгрегор.

Відзначається також, що один з покупців NFT отримає два квитки на бій.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик оголосив про створення свого благодійного фонду Usyk Foundation, який допомагатиме українській армії, волонтерами, а також тим, хто втратив свій будинок в результаті військової агресії РФ.

Нагадаємо, зараз Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш