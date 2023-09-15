Поєдинок за звання "абсолюту" має всі шанси відбутися на початку 2024 року.

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер розповів про можливий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Тайсон Ф’юрі зосереджений на бою з Френсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня, але розгораються переговори про бій з Олександром Усиком наступного року в Саудівській Аравії за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Згідно з джерелами ESPN, є великий оптимізм, що угода на бій Усик - Ф’юрі буде укладена", - сказав Коппінджер.

Що відбувається у суперважкій вазі

28 жовтня Ф'юрі проведе бій проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну у Саудівській Аравії. Усик вже провів обов'язковий захист титулів у поєдинку проти Деніеля Дюбуа. 27 серпня Усик нокаутував британського боксера в польському Вроцлаві.

Відео дня

Завадити провести бій за звання "абсолюту" між Ф'юрі та Усиком може хорват Філіп Хргович, який претендує по лінії IBF на чемпіонські титули Усика.

Нещодавно батько Тайсона Ф'юрі пообіцяв, що його син проведе бій проти Усика.

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