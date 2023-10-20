Олександр Усик почне підготовку до бою з Ф'юрі після того, як буде оголошена дата поєдинку.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик розповів про підготовку до бою за титул абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC.

Український боксер заявив, що почне підготовку як тільки стане відома дата бою. На підготовку йому потрібно 14 тижнів.

"Дуже хочеться стабільності і визначення дати і місця, щоб без думок вибрати локації для тренувань і готуватися до поєдинку. Я розумію, що всі ці шоу, прес-конференції, розкрутка бою повинні бути. Вони будуть, це елемент шоу. Але коли будуть місце і дата, можна надягати шолом, забрало - і в дорогу.

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Я тренуюся щодня, але саме мені потрібно близько 14 тижнів хорошого табору. Мене таке буде влаштовувати.

Перші чотири тижні я буду виконувати певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти в ритм табору, а далі будуть 12 жорстких тижнів роботи", - розповів Олександр Усик в коментарі YouTube-каналу "USYK17".

Нагадаємо, Олександр Усик підписав контракт на бій проти Тайсона Ф'юрі 29 вересня. Точна дата об'єднувального поєдинку поки невідома, вона буде оголошена після бою Ф'юрі - Нганну.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні.

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