"Циганський король" впевнений, що здобуде перемогу над українцем.

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній об'єднувальний бій проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика.

"Циганський король" завив, що на даний момент він сфокусований на поєдинку проти Френсіса Нганну. І все ж британець упевнений, що він легко переможе українця.

"Зараз Усик мене не особливо хвилює, тому що спочатку мені необхідно розібратися з Френсісом. Коли я з ним розберуся, якщо я залишуся цілим і неушкодженим, то буду схожий на Донкі Конга і впораюся з цим маленьким хлопцем.

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Я змахну його, як маленьку краплю дощу з плеча. Але до цього я віддаю 100% своїх сил кожній людині, з якою б'юся", - заявив Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю Дереку Чісорі.

Нагадаємо, 29 вересня Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій. Точна дата поєдинку ще невідома, вона буде оголошена після бою Ф'юрі проти Нганну.

Поєдинок "Циганського короля" проти екс-чемпіона UFC відбудеться 28 жовтня.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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