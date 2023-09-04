Рей Манчіні назвав фаворита в парі Усик - Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі і член Міжнародного Залу слави боксу Рей Манчіні поділився своєю думкою про потенційний поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Титулований боксер вважає, що в українця більше шансів на перемогу в бою проти "Циганського короля". Однак Манчіні також зазначив, що історичний бій між Усиком і Ф'юрі, найімовірніше, ніколи не відбудеться.

"Якщо поєдинок Усика проти Ф'юрі все ж відбудеться, то українець буде моїм фаворитом. Ф'юрі великий сильний хлопець, непогано рухається. Я ніколи не був фаном Ф'юрі в тому сенсі, що не вважав його відмінним бійцем. Він побив Вайлдера - великого панчера, який не може порадувати оригінальністю в рингу.

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У Усика ж досить високий боксерський IQ. Цей хлопець мав чудову кар'єру в аматорах. Він знає, як боротися з великими суперниками. Вважаю, що він переможе: створить проблеми для Ф'юрі і поб'є його.

Але я прогнозую, що цей поєдинок ніколи не відбудеться. Якби Ф'юрі не вважав, що Усик – це його головний біль, то погодився б на бій за одну хвилину. Він би сказав, мовляв, організуємо бій за абсолюту. А поки на це і натяку немає", - заявив Рей Манчіні в коментарі Fight Hub TV.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися в квітні цього року, але команди боксерів не змогли сосгласовать умови контракту і поєдинок був зірваний.

У серпні Олександр Усик успішно провів захист титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа.

Тайсон Ф'юрі свій останній поєдинок провів у грудні минулого року. "Циганський король" переміг Дерека Чісору. Наступний бій скандальний британець проведе проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Це буде виставковий бій, який пройде за класичними правилами боксу.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі міг стати першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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