Український боксер підбадьорив свого суперника після бою.

У ніч на 27 серпня володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і захистив свої титули.

Після бою український боксер підійшов до 25-річного британця і поговорив з ним. На прес-конференції Олександр зізнався, що підійшов у кут свого суперника, щоб підбадьорити його.

"Я прочитав, що Дюбуа говорив, що в разі поразки завершить кар'єру. Я сказав: "Гей, це не добре. Ти молодий, ти можеш тренуватися". Це безглуздий настрій, коли ти думаєш: якщо програєш бій, то підеш з боксу. Можливо, це емоції, але я не знаю", - розповів Усик.

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Відзначимо, що після бою Даніель Дюбуа був у пригніченому настрої. Британець заявив, що судді вкрали у нього перемогу.

Нагадаємо, в п'ятому раунді поєдинку Усик - Дюбуа трапився скандальний момент: британський боксер вдарив Усика нижче пояса, після чого українець впав і деякий час не міг піднятися. Суддя зупинив бій і дав Олександру кілька хвилин на відновлення. У команді Дюбуа вважають, що удар Даніеля було завдано без порушення правил, отже, він повинен був перемогти достроково. Промоутер Френк Уоррен заявив, що вони мають намір подати апеляцію і будуть вимагати реванш.

Олександр Усик у відповідь заявив, що може побитися з Дюбуа хоч завтра.

"Готовий побитися з ним хоч завтра, реванш, вулична бійка, я готовий. Без рукавичок на голих кулаках", - сказав українець.

Нагадаємо, Усик переміг Дюбуа нокаутом в 9-му раунді. Для українського боксера це 21-а перемога в 21 бою в професійній кар'єрі. Дюбуа зазнав другої поразки у своїй кар'єрі (21 бій, 19 перемог).

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