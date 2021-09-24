У Лондоні відбулася офіційна процедура зважування українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа.
Цифри на вагах Усика показали рівно 100,3 кілограма. Зазначимо, що для українця це рекордна вага.
⚖️ The mandatory challenger @usykaa hits the scales 🇺🇦#JoshuaUsykpic.twitter.com/gqHAlkbClq— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
Джошуа виявився, як і очікувалося, габаритнішим: ваги під ним продемонстрували 108,6 кілограма.
⚖️ The defending champion @anthonyjoshua ready! 🇬🇧#JoshuaUsykpic.twitter.com/lBPXUDhgTY— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
Також боксери повторно глянули один одному у вічі.
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 24, 2021
Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
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Усик - Джошуа: перед боєм
- Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
- Джошуа перед поєдинком назвав козирі українського боксера.
- 21 вересня Усик провів відкрите тренування в Лондоні.
Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
- 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
- У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.