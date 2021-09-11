Трансляція мегабою українського та британського боксерів буде платною.

25 вересня на "Тоттенхем Хотспур Стедіум" у Лондоні пройде довгоочікуваний бій між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.

Усик - Джошуа: де дивитися бій

В Україні поєдинок Усика і Джошуа можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Трансляція поєдинку буде платною. За 29 гривень бій можна буде подивитися тим, у кого вже підключені підписки "Максимальна" або "Спорт". За 49 гривень бій буде доступний для перегляду за попереднім замовленням для тих, у кого не оформлена жодна з цих підписок, а за 99 гривень - при покупці в день бою.

Початок бою - після 22.00, орієнтовно ближче до півночі.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар