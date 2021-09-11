25 вересня на "Тоттенхем Хотспур Стедіум" у Лондоні пройде довгоочікуваний бій між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.
Усик - Джошуа: де дивитися бій
В Україні поєдинок Усика і Джошуа можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.
Трансляція поєдинку буде платною. За 29 гривень бій можна буде подивитися тим, у кого вже підключені підписки "Максимальна" або "Спорт". За 49 гривень бій буде доступний для перегляду за попереднім замовленням для тих, у кого не оформлена жодна з цих підписок, а за 99 гривень - при покупці в день бою.
Початок бою - після 22.00, орієнтовно ближче до півночі.
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Усик - Джошуа: перед боєм
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
- 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
- У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.