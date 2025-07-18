Ветеран суперважкої ваги британець Дерек Чісора закликав майбутнього переможця матчу-реваншу Олександр Усик-Даніель Дюбуа відмовитися від титулів WBO і IBF. Як пише sport.ua, він заявив, що сам планує провести поєдинок на чемпіонський титул у хевівейті.
"На 100% підтверджую, що я обов'язковий претендент на бій за титул від IBF. Я хочу, щоб переможець бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відмовився від титулів WBO і IBF - тоді ми з Джозефом Паркером влаштуємо м'ясорубку на рингу за ці титули", - сказав Чісора.
Раніше Дерек Чісора заявив, що планує завершити свою кар'єру після наступного бою. За його словами, він "дуже хоче", щоб це був поєдинок за титул проти Даніеля Дюбуа.
Матч-реванш Усик-Дюбуа
19 липня, Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу. Вони зустрінуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятимуть чотири пояси суперважкого дивізіону. обидва боксери підходять до реваншу в чудовій формі, і цей поєдинок обіцяє стати однією з найгучніших подій року в боксі.
Це другий поєдинок між боксерами, перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді дострокову перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді здобув Олександр Усик.