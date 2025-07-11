Леннокс і Ф'юрі назвали головні переваги Дюбуа.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа відбудеться вже наступного тижня. Що ближче дата матчу, то частіше тренери, експерти та інші боксери висловлюють свої очікування з приводу можливого результату матчу.

Черговими прогнозами поділилися Тайсон Ф'юрі, якого Усик переміг у матчі 2024 року, а також легенда боксу Леннокс Льюїс. Як пише sport.ua, обидва вони вважають, що Дюбуа здатний перемогти Усика на рингу.

Так, Ф'юрі заявив, що на боці Дюбуа - молодість і амбіції, а перевагою Усика є досвід, водночас його вік може зіграти йому не на користь.

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"Дюбуа дуже молодий, амбітний, великий і сильний боксер. Усик дуже досвідчений, але знову ж таки, він провів два бої зі мною, і виграв він їх чи ні, питання дискусійне. Він виграв, і це все, що має значення. Йому 38 років. Але Дюбуа може завдати такого удару, як у першому бою, і знову заподіяти йому біль", - сказав Ф'юрі.

Леннокс Льюїс також заявив, що "серйозний настрій" Дюбуа може забезпечити йому перемогу.

"Даніель серйозно налаштований перемогти Усика в реванші. Він опиниться на рингу і зробить це [переможе Усика]", - сказав боксер.

Матч Усик-Дюбуа

Раніше Леннокс Льюїс заявив, що в Олександра Усика є одна проблема, яка може вплинути на його бої, і це - вік.

Також Дюбуа прокоментував свою підготовку до матчу з Усиком, заявивши, що став більш витривалим і "готовий до війни", висловивши впевненість у своїй перемозі.

Матч-реванш Усик-Дюбуа відбудеться 19 липня на англійському стадіоні "Вемблі". Перший поєдинок, який відбувся 26 серпня 2023 року, закінчився перемогою Усика нокаутом у 9-му раунді.

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