'Помилок не буде': Усик та Дюбуа обмінялися гучними заявами перед реваншем

Боксери підігріли інтерес до поєдинку, який відбудеться влітку, зробивши перші заяви на тлі оголошення дати бою.

19 липня український чемпіон Олександр Усик проведе бій-реванш з британцем Даніелем Дюбуа. На кону - усі головні пояси: WBC, WBA, WBO та IBF. Українець вже зробив першу заяву, пише The Ring.

"Я вдячний Богу за можливість знову битися за абсолютне чемпіонство. Дякую, Даніеле, що придивився за моїм поясом IBF. Але я хочу його повернути", - сказав Усик після офіційного оголошення дати бою.

Британець не змусив довго чекає на свою реакцію. Дюбуа наголосив, що став "небезпечнішим" і не повторить минулих помилок під час реваншу.

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"Це бій, якого я прагнув. Я повинен був виграти й перший поєдинок, але судді мене позбавили перемоги. Цього разу помилок не буде. Я став сильнішим і небезпечнішим, і Усик переконається у цьому 19 липня", - сказав британець.

Дюбуа проти Усика

26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща) відбувся бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Усик захищав свої титули й переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Бій супроводжувався суперечками через удар Дюбуа в 5-му раунді: британець наніс удар нижче пояса, після чого Усик опинився на настилі рингу. Команда Дюбуа стверджувала, що удар був легальним і вимагала зарахувати нокаут, однак рефері визнав його забороненим і дав Усику час на відновлення. Надалі Усик контролював хід бою і завершив його достроково.

Після поєдинку команда Дюбуа вимагала реваншу, подаючи офіційні апеляції в WBA. Проте їхні скарги були відхилені, і матч-реванш офіційно організований не був. Усик, у свою чергу, зосередився на переговорах щодо об'єднавчого бою за всі титули з Тайсоном Ф'юрі.

Нещодавно стало відомо, що Олександр Усик вдруге зустрінеться на рингу з британцем Даніелем Дюбуа в бою-реванші. Цей поєдинок відбудеться вже 19 липня.

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