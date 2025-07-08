Британський боксер впевнений у своїй перемозі.

Наближається дата проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Суперники зійдуться на рингу вже менш ніж за два тижні – 19 липня на англійському стадіоні "Вемблі".

Напередодні цього протистояння британський боксер прокоментував свою підготовку до матчу-реваншу, зробивши хвалькувату заяву про результат майбутнього бою, пише sport.ua.

Дюбуа заявив, що став витривалішим та "готовий до війни", висловивши впевненість у своїй перемозі.

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"Після першої поразки від Усика я провів три поєдинки. Я став кращим, витривалішим і підготувався до реваншу. Цього разу все буде інакше. Якщо ви думаєте, що в реванші все залишиться так, як було раніше, ви помиляєтеся. Усі будуть в шоці – і Олександр, і його команда. Я готовий до війни", - заявив він.

Британський боксер наголосив, що 19 липня точно здолає Усика і вже висловив готовність провести третій поєдинок.

"Дюбуа зараз – це зовсім інший боксер, не той, який був три роки тому. Я подорослішав і пройшов нелегкий шлях. 19 липня я здолаю Усика. Не має значення, як. Нокаутом або рішенням. Я не думаю, що буде після бою. Якщо українець захоче провести третій поєдинок, я готовий", – заявив він.

Бій Усик-Дюбуа - новини

Раніше Дюбуа похвалився, що не тільки забере титули в українського боксера, але й пообіцяв остаточно відправити Усика на пенсію. Він сказав, що йде на ринг, щоб завдати якомого більше шкоди супернику.

Знаменитий боксер Леннокс Льюїс, який прокоментував майбутній бій, також побачив в Дюбує шанси переграти українця. Він відзначив, що проти 38-річного Усика в бою з 27-річним Дюбуа зіграє поважний, як для боксера, вік Олександра. На той же чинник звернув увагу і батько Тайсона Ф'юрі Джон. Він зауважив, що Дюбуа зараз "на коні", в той час як Усику вже під 40 років.

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