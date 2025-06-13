Олександр Усик поспарингувався з бійцем ММА.

Український боксер Олександр Усик, під час підготовки до реваншу з Даніелем Дюбуа, провів спаринг зі спортсменом, який не має жодного стосунку до боксу.

Чемпіон за версіями WBA, WBC, IBO і WBO в суперважкій вазі вийшов на ринг із бійцем змішаних єдиноборств (ММА) Ярославом Амосовим - екс-чемпіоном Bellator у середній вазі.

Про це стало відомо завдяки публікації Усика в соціальній мережі Instagram. "Спаринг із майбутнім UFC. Хороша робота, чемпіоне", - написав боксер. На опублікованих кадрах можна побачити, що потренувалися вони на славу. На майках спортсменів немає жодного сухого місця.

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Раніше УНІАН повідомляв про цікаві тренування українця в підготовці до поєдинку, який відбудеться вже через місяць, 19 липня 2025 року. Усик відрізняється від інших важковаговиків, це також демонструють і його підготовчі до боїв роботи.

Крім того, Усик розповідав, що найбільше його дратує в команді Дюбуа. Здебільшого, негативні емоції викликають спогади ще про перший їхній поєдинок.

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