Вони зустрінуться вже у суботу.

У четвер, 17 липня, відбулася зустріч між українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Пресконференція спортсменів проходила у Лондоні. Боксери провели традиційну дуель поглядів у межах промокампанії перед реваншем, підтверджуючи напруження перед поєдинком. Усик не відводив погляд, а Дюбуа в певний момент відвернувся.

Британець повідомив, що хоче провести майбутній бій чудово, оскільки зараз почувається на піку своїх можливостей. Український чемпіон зазначив, що також вмотивований перемогти:

"Я поважаю цього молодого хлопця. Він мотивований, але я теж. Я не старий. 38 - це не старість. Побачимо".

Бій-реванш Усика і Дюбуа

Бій-реванш між українським чемпіоном і британцем відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Уперше Усик і Дюбуа зустрілися в серпні 2023 року, і тоді українець переміг технічним нокаутом у 9-му раунді, однак поєдинок викликав суперечки через удар нижче пояса, завданий британцем.

За час, що минув, Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі, а Дюбуа завоював титул IBF, здолавши Джошуа та Хрґовіча.

Обидва боксери підходять до реваншу у чудовій формі, і цей поєдинок обіцяє стати однією з найгучніших подій року в боксі.

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