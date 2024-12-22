Відбувся бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

У ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії, в Ер-Ріяді, на Kingdom Arena відбувся легендарний поєдинок - реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону були WBO, WBA і WBC та пам'ятний пояс від WBC, який присвячений 50-річчю легендарного бою між Джорджем Форманом і Мухаммедом Алі.

Рефері - Роберт Рамірес-молодший (Пуерто-Ріко). Судді - Пет Морлі (США), Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко) та Ігнасіо Роблес (Панама).

Тайсон Ф'юрі вийшов на ринг із рекордними 127,4 кг - це на 10 кілограмів більше, ніж раніше. Олександр Усик же важить 102,5 кг.

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1 раунд

Боксери обмінялися кількома розвідувальними ударами. Пробують пристрілятися. Однак серйозних ушкоджень у першому раунді ні один, ні другий боксер один одному не завдали.

2 раунд

Тайсон Ф'юрі почав раунд по центру. Олександру Усику лівою рукою вдалося злегка пробити по грудях британцеві. І завдати ще одного удару на зустріч, під ребра противнику. Українець добре відпрацьовує по корпусу.

Однак і Ф'юрі відповідає нашому спортсмену по обличчю.

3 раунд

Знову обмін ударами. Серйозна атака Олександра Усика, яка завершилася ударом Ф'юрі по потилиці українцю. Триває обмін ударами. Олександр не хоче віддавати перші раунди своєму супернику.

Ф'юрі вже важко. Експерти до бою говорили, що британцеві необхідно забирати стартові п'ять раундів, бо потім через величезну вагу він швидко втомиться. Під кінець раунду Усик кілька разів пробив у живіт противнику.

4 раунд

Олександр Усик знову починає раунд з атаки. Своєю правою рукою він намагається заплутати Ф'юрі. Тайсон намагається відповісти, але кілька разів промахується. І все ж іноді знаходить Усика.

Олександр Усик завдав два серйозні удари по обличчю Ф'юрі лівою рукою - за словами коментатора, "прямо в черешню". Тайсон явно цього не очікував.

Ф'юрі почав заплутуватися у власних ногах і клінчувати українця, витягаючи з того енергію.

5 раунд

Боксери так само сміливо обмінюються ударами. Тайсон Ф'юрі клінчує українця, притиснувши його до канатів. Усик завдає два серйозні удари по печінці і потім пробиває по обличчю, але Ф'юрі залишається на ногах і навіть відповідає.

Усик пробиває "двійку", але цього поки недостатньо, щоб повалити Ф'юрі на ринг. Однак можна з упевненістю сказати, що Ф'юрі вже не вдалося забрати перші раунди.

6 раунд

Олександр Усик знову влучає в груди супернику, щоб вплинути на його дихальні можливості. Три удари Усика в області голови Ф'юрі. Українець впевнено скаче навколо величезного суперника, сили ще є. І нарешті Олександр Усик завдав серйозного удару по "бороді" і продовжив дивувати Тайсона.

7 раунд

7 раунд. Момент, коли Олександр Усик повинен брати вгору в ситуації. Він постарався і затиснув Ф'юрі в кут, але практично без ударів і зовсім без влучень. Однак невдовзі Ф'юрі знову отримав "в лоб". Британець втомився тримати руки піднятими, чим і скористався наш спортсмен, пробивши "двієчку".

8 раунд

Олександр Усик хитає суперника з боку в бік і намагається затиснути його під канатами. Рефері дуже повільно реагує на удари боксерів у клінчі. Тайсон дуже втомився і все частіше й частіше "вішається" на Усика, щоб захиститися від його ударів.

9 раунд

Олександр Усик продовжує бути більш точним у своїх ударах, ніж Тайсон Ф'юрі. Наш боксер перестав діяти активно, він відпочиває в дев'ятому раунді. Однак Ф'юрі розуміє це і відповідає на це кількома ударами. Британець так і мітить у шорти супернику.

Хороший удар у голову Тайсону Ф'юрі!

10 раунд

Ф'юрі продовжує вішатися на Усика. Видно, що українець теж серйозно втомився. Однак це не заважає завдавати йому ударів по британцеві. Суперник стає все ближче і ближче. Він не хоче битися, він хоче обійматися. Але Олександр не хоче і завдає йому удару по голові.

11 раунд

Тайсон Ф'юрі продовжує "брудно" битися. І вкотре б'є по потилиці українця та намагається аперкотом знайти підборіддя Усика. Наш спортсмен відповідає на це ударами по корпусу. Після чого Усик знаходить голову Ф'юрі ще двічі.

"Добрий вечір, я диспетчер". Олександр Усик завдає серйозного удару.

12 раунд

ОСТАННІЙ РАУНД. Олександр Усик, візуально, перемагає за очками Тайсона Ф'юрі та продовжує принижувати величезного британця перед тисячами фанатів. Час працює на українця. Але Тайсон не стоїть на місці і намагається викластися на максимум в останні хвилини. Хоча й Усик не промах!

Знову "бруд" від Ф'юрі. Він знову клінчує. Він не хоче боксувати. Але протягом останніх секунд Усик завдав кілька нищівних ударів, які все ж таки не розтрощили Ф'юрі.

Поєдинок закінчився одноголосним рішенням суддів - ВИГРАВ ОЛЕКСАНДР УСИК!

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