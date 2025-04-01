Також спортсмен назвав боксера, з яким готовий провести свій останній бій.

Відомий британський боксер Дерек Чісора заявив, що планує завершити свою кар'єру після наступного бою. За його словами, він "дуже хоче", аби це був поєдинок за титул проти Даніеля Дюбуа. Про це повідомляє Sky News.

Минулого тижня у Міжнародній боксерській федерації (IBF) підтвердили, що призначать обов'язковий бій Чісори за титул чемпіона світу проти британця Дюбуа 22 квітня.

"Послухайте, в кінці цього року я піду на пенсію. Я не збираюся вам брехати. Я вийду на пенсію. Це затримає мої пенсійні плани? Ні. Що б не сталося, це буде востаннє. Так, я просто піду [навіть якщо буду чемпіоном світу]. Ви не розумієте, це навіть не від мене залежить, це залежить від моєї дружини. Ось так. Вона сказала: "Якщо ти проведеш ще один бій після цього, я від тебе піду". А я такий: "Гаразд, добре". Вона сказала: "Ще одна бійка, і ти підеш"", - пояснив спортсмен.

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Чісора додав, що хоче провести титульний бій проти Дюбуа, який має відбутися на "Вемблі" (багатофункціональний стадіон у Лондоні, найбільша спортивна арена Англії - УНІАН).

Попри те, що переговори про поєдинок з Дюбуа ще тривають, боксер підтвердив, що будь-який потенційний бій точно відбудеться на "Вемблі".

"Побачимо, що станеться, але я хочу цього бою, оскільки IBF зобов'язала мене до нього. Я хочу його, тут не може бути двох думок. Я хочу цього дуже сильно. Я хочу битися з Даніелем. Це хороша історія, тому що за всім цим стоїть те, що його тренує мій старий тренер. Це дуже захоплюючий бій, і я просто хочу цього удару зараз. Це перший раз в моїй кар'єрі, коли я в обов'язковому порядку виходжу на бій за титул чемпіона світу. Можете в це повірити? Я сказав собі, що у мене залишилося лише кілька боїв, тож я просто буду наполегливо тренуватися, присвячувати себе цьому і розважати публіку", - підкреслив Чісора.

Водночас британець додав, що не знає, коли саме може відбутися бій, адже це від нього не залежить.

Дерек Чісора - що відомо

Дерек Чісора народився у Зімбабве у передмісті Хараре. Вже у віці 16 році спортсмен переїхав з сім'єю переїхав до Великої Британії.

17 лютого 2007 року Чісора став професіоналом, здобувши перемогу у другому раунді технічним нокаутом проти Іштвана Кешкеша.

Також відомо, що Чісора зустрівся на боксерському рингу з українським чемпіоном Олександром Усиком у жовтні 2020 року. 12-раундовий бій завершився на користь українця.

Після поєдинку з Усиком британець ще провів бій з Тайсоном Ф'юрі, якому поступився у 10-му раунді.

Останні новини боксу

Раніше стало відомо, що "мегабій" Усик-Дюбуа під великим питанням. Виявилось, що спортсмени мають всього 30 днів для того, щоб досягти угоди. Але якщо Усик відмовиться від цього поєдинку, то у нього легко можуть відібрати чемпіонський титул.

Також повідомлялось, що український боксер Денис Берінчик програв поєдинок проти американця Кейшона Девіса та втратив пояс WBO. У третьому раунді спортсмен опинився в нокдауні після удару Девіса в корпус, а вже у четвертому раунді після ще одного удару в корпус українець не зміг продовжити бій.

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