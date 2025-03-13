Олександр Усик протягом 30 днів має домовитися з іншим боксером або в нього відберуть пояс.

Українського боксера Олександра Усика зобов'язали провести захист титулу Світової боксерської організації (WBO) проти тимчасового чемпіона в надважкій вазі Джозефа Паркера. Наш боєць має 23 перемоги (з них 14 нокаутом) і 0 поразок, тоді як новозеландець - 36 перемог (з них 24 нокаутом) і 3 поразки.

"WBO офіційно зобов'язує провести обов'язковий захист між Усиком і Паркером, щоб усунути статус тимчасового чемпіона. Ця дія відповідає нашій чіткій політиці про наявність тільки одного чемпіона в кожній ваговій категорії", - заявив президент WBO Густаво Олівері, передає The Ring.

Також повідомляється, що у спортсменів є всього 30 днів для того, щоб досягти угоди. Незабаром будуть призначені промоутерські торги. При цьому, якщо Усик відмовиться від цього поєдинку, у нього легко можуть відібрати чемпіонський титул.

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Олександр Усик - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв про умову, за якої може відбутися "мегабій" Усик-Дюбуа. Британський промоутер Френк Воррен заявив, що це могло статися, якщо чемпіон IBF Даніель Дюбуа здобув би перемогу в поєдинку проти того ж Джозефа Паркера. Однак цей поєдинок було скасовано.

Крім того, сам Олександр Усик розповів, скільки боїв проведе до завершення кар'єри. "Думаю, у мене залишилося два роки, півтора [в боксі]. Почуваюся відмінно. Думаю, мені залишилося підготуватися до двох боїв, не більше. Всього два", - зазначив Усик.

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