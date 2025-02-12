Олександр Усик уже скоро оголосить про завершення кар'єри.

Український боксер Олександр Усик заявив, що проведе ще два бої і закінчить свою легендарну кар'єру, пише Sky Sports.

Він досі залишається непереможеним чемпіоном світу, який був абсолютним чемпіоном світу і у важкій вазі, і в крузервейті.

Останні його поєдинки були проти британця Тайсона Ф'юрі - у травні та грудні 2024 року, коли він спершу виборов усі чотири пояси у важкій вазі (IBF, WBC, WBA та WBO) і статус абсолютного чемпіона. А потім захистив три з чотирьох поясів, оскільки від одного з них - від IBF - відмовився на користь бою між Хрговичем і Даніелем Дюбуа, з якого останній боєць вийшов переможцем.

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І саме тому вже 22 лютого, в бою за пояс IBF між Дюбуа і Джозефом Паркером, вирішиться, з ким Усик може вийти на ринг.

"Думаю, у мене залишилося два роки, півтора [в боксі]. Почуваюся відмінно. Думаю, мені залишилося підготуватися до двох боїв, не більше. Всього два", - зазначив Усик.

Інші новини про Олександра Усика

Раніше УНІАН повідомляв, що мем з Олександром Усиком "підірвав" TikTok. Зараз у мережі активно "віруситься" уривок зі словами Усика, які він вимовив, будучи на полюванні.

Крім того, Олександр Усик зізнався, що йому не подобався бокс. "Більше цікавився футболом. Мій батько був великим шанувальником цього виду спорту. Коли я жив у селі в Чернігові, мій тато будив мене о сьомій ранку, щоб я подивився бокс", - згадав він в інтерв'ю.

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