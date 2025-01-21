Олександр Усик розповів, що в дитинстві він надавав перевагу футболу.

Український боксер Олександр Усик, який зовсім нещодавно вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули WBC, WBO і WBA в надважкій вазі в надважкій вазі в надважкій вазі, зізнався, що в дитинстві його більше цікавив футбол.

Це зараз він відомий на весь світ, маючи 23 перемоги, 14 з яких нокаутом, і 0 поразок. Але, коли він був маленьким, він не любив бокс.

"Більше цікавився футболом. Мій батько був великим шанувальником цього виду спорту. Коли я жив у селі в Чернігові, мій тато будив мене о сьомій ранку, щоб я подивився бокс. Це були поєдинки братів Кличків, Майка Тайсона, Евандера Холіфілда та багатьох інших", - пригадав він в інтерв'ю The Ring.

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Що ще відомо про Олександра Усика

Раніше УНІАН повідомляв про звернення відомого бійця з Конго до Усика. "Люди, які розуміються на боксі, знають, що єдиний, хто задасть Усику проблем зараз, і не тільки задасть проблем, а нокаутує і виграє проти нього бій - це Мартін Баколе", - сказав він про себе.

Крім того, екс-чемпіон спробував спрогнозувати, чи переможе Усик Дюбуа. За його словами, у британця знову не буде жодного шансу перемогти. Однак зараз він набув упевненості.

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