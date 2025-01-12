Крім того, 9-й раунд бою-реваншу між Усиком та Ф'юрі визнано найкращим у 2024 році.

Українця Олександра Усика визнано найкращим боксером 2024 року за версією престижного журналу The Ring. Це щорічна нагорода, якою визначають кращих бійців у різних номінаціях.

Про це повідомляється на сторінці журналу в Instagram. Зазначимо, що звання "Найкращий боксер року" – це найвища нагорода в цій премії.

Крім того, 9-й раунд бою-реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі визнано найкращим у 2024 році.

Відео дня

Зазначимо, що реванш, як і перший бій, завершився перемогою українського боксера.

У 2024 році Усик захистив титули чемпіона WBA (Super), IBF, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі. Також він виборов титул чемпіона WBC у важкій вазі та здобув статус абсолютного чемпіона світу в важкій вазі.

Нагадаємо, що раніше Усика було названо найкращим боксером 2024 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Новини боксу

Британський боксер Ентоні Джошуа анонсував бій проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі. Поєдинок має відбутися у 2025 році.

Крім того, на ринг повертається чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO, український боксер Денис Берінчик. Він зустрінеться із американцем Кейшоном Девісом.

Бій має відбутися 14 лютого 2025 року у Нью-Йорку, США. Вихід проти Девіса стане для Берінчика першим захистом титулу WBO, який він здобув у травні 2024 року у поєдинку з мексиканцем Емануелем Наваррете.

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