Бій відбувся у Нью-Йорку в ніч проти 15 лютого.

Український боксер Денис Берінчик вперше програв у поєдинку під час своєї професійної кар'єри. Він отримав поразку від американця Кейшона Девіса у бою за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.

Відомо, що бій відбувся у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Зазначається, що у третьому раунді Денис Берінчик опинився в ноудауні після удару Кейшона Девіса в корпус, а вже у четвертому раунді після ще одного удару в корпус українець не зміг продовжити поєдинок.

Захист титулу WBO для Берінчика став першим після його перемоги над мексиканцем Емануелем Наваррете, бій з яким відбувся у травні 2024 року. В загальному чемпіон провів 20 поєдинків на професійному рингу.

Останні новини боксу

Як писав УНІАН, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче битися з чемпіоном UFC Алексом Перейрою перед завершенням своєї кар'єри. За його словами, цей бій стане цікавим поєдинком.

Також британський промоутер Френк Воррен назвав умову, за якої може відбутися "мегабій" між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він наголосив, якщо чемпіон IBF Даніель Дюбуа здобуде перемогу у поєдинку проти Джозефа Паркера, то наступним його суперником стане український боксер Олександр Усик.

Вас також можуть зацікавити новини: