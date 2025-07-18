Вечір боксу: Усик у бою з Дюбуа ставить на кон чотири пояси

Вже завтра, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу. Вони зустрінуться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятимуть чотири пояси надважкого дивізіону, пише 24 канал.
Легендарний стадіон "Вемблі" прийматиме усі поєдинки боксерського шоу. У тому числі п’ять поєдинків андеркарду за участю українських боксерів. У двох з них візьмуть участь українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
Для 38-річного Олександра Усика це четвертий бій на "Вемблі". А ось 27-річний Даніель Дюбуа боксував там вже 19 разів.
Наразі Олександр володіє чотирма поясами важкого боксу – він чемпіон за версіями WBA, WBO, WBC та IBO. Дюбуа володіє титулом IBF. Переможець бою отримає титул абсолютного чемпіона світу в важкій ваговій категорії боксу.
За бій вони отримають близько 195 мільйонів доларів на двох. Гонорар розподілятимуть на користь Усика – 65 відсотків проти 35-ти відсотків для Дюбуа.
Коли почнеться бій Усик-Дюбуа 2
Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Згідно з регламентом усі поєдинку вечора боксу повинні завершитися о 01:00 за Києвом.
Бій Усик – Дюбуа 2 закриватиме програму боксерського шоу. Вихід боксерів очікується не раніше 23:30 за київським часом. Точний початок бою Усик – Дюбуа оголосять під час трансляції, коли стануть відомі результати андеркарду.
Де дивитися
Медіасервіс MEGOGO володіє ексклюзивним правом на показ всього вечора боксу Усик – Дюбуа на території України. Поєдинки будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".
Трансляція зі студії розпочнеться о 19:00. Головний бій за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа коментуватиме Володимир Кобельков.
Історія поєдинків Усика та Дюбуа
Це другий поєдинок між боксерами, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді дострокову перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді здобув Олександр Усик.
Цікаво, що це була друга поразка для Дюбуа. Першої йому завдав англійський боксер-важковик Джо Джойс.
На сьогодні Даніель Дюбуа має 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24-х зустрічах на профі-рингу. А Усик має 23 переможні бої поспіль (14 з них – нокаутом). Зокрема, Усик минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі (обидва рази - за рішенням суддів).