Вечір боксу: Усик у бою з Дюбуа ставить на кон чотири пояси

19 липня українець на стадіоні "Вемблі" в Лондоні вийде проти Даніеля Дюбуа у матчі-реванші. Першу зустріч у 2023 році виграв Олександр Усик.

Вже завтра, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу. Вони зустрінуться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятимуть чотири пояси надважкого дивізіону, пише 24 канал.

Легендарний стадіон "Вемблі" прийматиме усі поєдинки боксерського шоу. У тому числі п’ять поєдинків андеркарду за участю українських боксерів. У двох з них візьмуть участь українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

Для 38-річного Олександра Усика це четвертий бій на "Вемблі". А ось 27-річний Даніель Дюбуа боксував там вже 19 разів.

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Наразі Олександр володіє чотирма поясами важкого боксу – він чемпіон за версіями WBA, WBO, WBC та IBO. Дюбуа володіє титулом IBF. Переможець бою отримає титул абсолютного чемпіона світу в важкій ваговій категорії боксу.

За бій вони отримають близько 195 мільйонів доларів на двох. Гонорар розподілятимуть на користь Усика – 65 відсотків проти 35-ти відсотків для Дюбуа.

Коли почнеться бій Усик-Дюбуа 2

Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом. Згідно з регламентом усі поєдинку вечора боксу повинні завершитися о 01:00 за Києвом.

Бій Усик – Дюбуа 2 закриватиме програму боксерського шоу. Вихід боксерів очікується не раніше 23:30 за київським часом. Точний початок бою Усик – Дюбуа оголосять під час трансляції, коли стануть відомі результати андеркарду.

Де дивитися

Медіасервіс MEGOGO володіє ексклюзивним правом на показ всього вечора боксу Усик – Дюбуа на території України. Поєдинки будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція зі студії розпочнеться о 19:00. Головний бій за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа коментуватиме Володимир Кобельков.

Історія поєдинків Усика та Дюбуа

Це другий поєдинок між боксерами, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді дострокову перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді здобув Олександр Усик.

Цікаво, що це була друга поразка для Дюбуа. Першої йому завдав англійський боксер-важковик Джо Джойс.

На сьогодні Даніель Дюбуа має 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24-х зустрічах на профі-рингу. А Усик має 23 переможні бої поспіль (14 з них – нокаутом). Зокрема, Усик минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі (обидва рази - за рішенням суддів).

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