Френк Уоррен вірить, що Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика.

Промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа, поділився прогнозом на бій свого підопічного проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика.

Функціонер вважає, що 25-річний британський боксер переможе українця, якщо використає свої переваги у фізичних параметрах.

"Дюбуа вийде і нав'яже Усику бій, контролюватиме поєдинок, використовуватиме всі свої фізичні атрибути: джеб, перевагу в довжині рук, габарити. Він битиметься в ритмі і почне викидати бомби. Дюбуа - дуже згубний панчер, і він покаже свій темперамент. Тому я вірю, що він стане чемпіоном.

Відео дня

Якщо не дозволяти меншому бійцеві змушувати тебе задкувати, якщо не дати йому переджебити себе, то у тебе не буде проблем. Дюбуа переконається, що контролюватиме це, ось і все. Як тільки прозвучить стартовий гонг, він нав'яже свою волю в цьому бою", - заявив Уоррен в коментарі YouTube-каналу "Boxing News".

Нагадаємо, бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону в цьому поєдинку будуть пояси WBA, WBO, IBO і IBF, якими володіє український боксер.

В андеркарді бою Усик - Дюбуа виступлять відомі українські боксери: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.

Раніше УНІАН повідомляв, що транслятором поєдинку Усика проти Дюбуа в Україні буде медіасервіс MEGOGO.

Вас також можуть зацікавити новини: