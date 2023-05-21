Катерина Усик вважає, що Василь гідно представив Україну.

Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика поділилася враженнями від бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні.

"Скажу свою незалежну думку. Я трохи розумію в боксі. Як на мене, Василь виграв. І це незаперечний факт. Він гідно представив Україну, він справжній професіонал своєї справи. Дай Боже нашим спортсменам перемог великих та миру в нашій Україні. Нехай орки заздрять, навіть за умов війни наші люди тренуються та показують найвищі результати. Слава Україні", – написала Усик в Instagram.

Як завершився бій між Ломаченком та Хейні

24-річний непереможний американець Хейні вдруге захистив свій статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Девін переміг 35-річного Василя одноголосним рішенням суддів (двічі 115-113 та 116-112). Втім, такий вердикт викликав чимало суперечок серед боксерської спільноти. Ба більше, сторона Ломаченка буде оскаржувати результат бою.

Відео дня

"Лома" не визнав свою поразку після поєдинку та заявив, що збирається повернутися в Україну "захищати православну церкву".

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