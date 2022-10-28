Олександр Усик продовжує збирати нагороди за підсумками цього року.

Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала реванш між володарем поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа "Боєм року".

Про це повідомляє сайт WBO.

Зазначимо, що раніше досягнення Усика на рингу були також відзначені WBO нагородою "Боєць року".

Крім того, організація WBC вручила Олександру Усику спеціальний пояс, присвячений Україні.

Нагадаємо, в серпні цього року відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Також у реванші з Джошуа український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring. Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу в двох вагових категоріях.

Найкращі моменти реваншу Усик - Джошуа:

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Додамо, що після переможного реваншу Усику потрібно отримати тільки пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу може пройти в березні наступного року.

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