Саме по лінії WBO Олександр отримав право у 2021 році провести бій з Ентоні Джошуа.

Олександра Усика визнали найкращим боксером 2022 року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє сайт WBO.

Очільник WBO Франсіско Валькарсель організував спеціальний захід у Пуерто-Рико, де оголосив про переможця у даній номінації. 35-річний українець був присутнім на нагородженні.

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"У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти боєць року. Коли ми зробили Усика обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі, інші хлопці скаржилися. Були судові позови, але ми досягли позитивного результату. Ми пишаємось тим, що ти тут", - сказав Валькарсель.

Усик є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Саме по лінії WBO Олександр отримав право у 2021 році провести бій з Ентоні Джошуа.

Нещодавно WBC вручила Усику присвячений Україні пояс.

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