Олександра Усика визнали найкращим боксером 2022 року за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Про це повідомляє сайт WBO.
Очільник WBO Франсіско Валькарсель організував спеціальний захід у Пуерто-Рико, де оголосив про переможця у даній номінації. 35-річний українець був присутнім на нагородженні.
"У тебе велике серце. Я знаю, що ти боровся за всіх своїх людей. Ти боєць року. Коли ми зробили Усика обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі, інші хлопці скаржилися. Були судові позови, але ми досягли позитивного результату. Ми пишаємось тим, що ти тут", - сказав Валькарсель.
Усик є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Саме по лінії WBO Олександр отримав право у 2021 році провести бій з Ентоні Джошуа.
Нещодавно WBC вручила Усику присвячений Україні пояс.
Олександр Усик: останні новини
- Кримчанин нещодавно став амбасадором фандрейзингової платформи United24.
- Боксер відмовився битися проти Тайсона Ф'юрі у 2022 році, але готовий провести поєдинок у наступному році.
- Ф'юрі готовий зустрітися з українцем, промоутери двох чемпіонів планують організувати бій у березні 2023 року в Саудівській Аравії.