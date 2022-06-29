Олександр Красюк прокоментував майбутній реванш Усика проти Джошуа.

Олександр Красюк, промоутер володаря поясів WBO, IBF, IBO і WBA в суперважкій вазі Олександра Усика, розповів про додаткову мотивацію українського боксера перед реваншем з Ентоні Джошуа.

За словами промоутера, перемога Усика над Джошуа стане стимулом для всієї України.

"Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати Усика в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона буде служити мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковий, а неймовірний стимул перемогти. Усик присвятить цю перемогу всій Україні", - сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу "SecondsOut".

Також Олександр Красюк розповів, як Усик вирішив погодитися на проведення реваншу з Джошуа.

"Це дійсно абсолютно надзвичайна ситуація для всіх українців. Кожен день помирає багато людей. Це було дійсно несподіване вторгнення в нашу країну. У перші дні це був шок. Для кожного з нас.

Потім, як це зазвичай відбувається з людьми, ми почали звикати до цього. Якось. І після декількох тижнів до тебе повертається здатність думати і ти починаєш належним чином все аналізувати. Нам знадобився час, певні зусилля і прагнення зробити бій можливим.

Усик захищав свій будинок. У нього була можливість поспілкуватися з багатьма солдатами, він відвідував госпіталі. Більшість солдатів казали йому їхати і битися. Тому що взяти участь у заході світового рівня допоможе Україні в іншому сенсі. Це приверне увагу до України десятки мільйонів людей по всьому світу: Прапор України буде в рингу, гімн України буде почутий.

Це був момент, коли він прийняв своє особисте остаточне рішення брати участь. Потім ми зайнялися переговорами, отримали офіційний дозвіл від держави на виїзд з країни, щоб взяти участь в цьому поєдинку.

Ми покинули країну разом з Усиком в один день, через один і той же прикордонний пункт і в одній черзі", - сказав Красюк.

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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