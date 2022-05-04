Український боксер може зустрітися з британцем у ринзі, якщо знову поб'є Джошуа.

Олександр Усик заявив, що не вірить у слова британця Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри.

Про це Усик сказав у інтерв'ю Blockasset.

У відповідь на запитання, чи вірить він у те, що Ф'юрі справді пішов на пенсію, Усик відповів негативно.

"Чи я вірю, що Тайсон вийшов на пенсію? Ні, не вірю", - сказав кримчанин.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в суперважкій вазі. 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він оголосив, що більше не має наміру повертатися на ринг.

Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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