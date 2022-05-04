Олександр Усик заявив, що не вірить у слова британця Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри.
Про це Усик сказав у інтерв'ю Blockasset.
У відповідь на запитання, чи вірить він у те, що Ф'юрі справді пішов на пенсію, Усик відповів негативно.
"Чи я вірю, що Тайсон вийшов на пенсію? Ні, не вірю", - сказав кримчанин.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в суперважкій вазі. 24 квітня після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він оголосив, що більше не має наміру повертатися на ринг.
Усик є чемпіоном WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Ситуація у суперважкій вазі: головне
- Після звитяги над Вайтом Тайсон оголосив про завершення кар'єри, але його батько ще раніше казав, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".
- Ф’юрі заявив, що його бій з Усиком ніколи не відбудеться.
- Усик й Джошуа повторно вийдуть в ринг в липні цього року - ЗМІ називають дату 23 липня.