Пошкодження, яке отримав Тайсон у бою проти Нганну, не дозволить в цьому році провести поєдинок "за абсолюта".

Олександр Красюк, промоутер чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, розповів, чому бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі можуть перенести з 23 грудня на іншу дату.

"Олександр хоче битися 23 грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Він націлений на 23 грудня. Ми не погоджувалися на перенесення, але якщо Ф’юрі справді отримав пошкодження - що ми можемо зробити? Ми б не хотіли перемагати версію Тайсона в бою з Нганну. Це не принесе ніякої користі та шани. Хочемо, щоб Ф’юрі був у найкращій формі. Бо ми думаємо не лише про пояси. Намагаємося творити історію, а історія має бути видовищною", - сказав Красюк для talkSport Boxing.

Бій Усик - Ф'юрі: що відомо

Олександр Усик підписав контракт на бій проти Тайсона Ф'юрі 29 вересня. Точної дати поєдинку поки що організатори не оголошували, але йдеться про грудень або січень. Місцем проведення обрана Саудівська Аравія.

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Український боксер заявив, що має намір битися з "Циганським королем" в заплановану дату 23 грудня, а якщо британець буде не готовий, то "нехай залишить пояс і йде відпочивати".

Ф'юрі заявив, що він не тікає від бою і готовий побитися з Усиком тоді, коли скажуть організатори.

Після бою Ф'юрі - Нганну Усик піднявся на ринг і провів дуель поглядів з британцем. Боксери пообіцяли влаштувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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