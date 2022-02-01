Промоутер Олександр Красюк поділився своєю думкою про можливість організації бою між українським володарем поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.
За словами промоутера поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу можливий вже цієї весни. Переговори щодо організації бою Усика проти Ф'юрі дійсно ведуться.
"Є якийсь ряд обставин, які нам необхідно подолати, але конструктивні моменти, з яких складається взагалі принципове рішення (так чи ні), ми пройшли. Тобто, кожен з учасників прийняв для себе рішення, про те що так, така конструкція можлива.
Зараз ми просто повинні закріпити цю конструкцію, вивести в тимчасові рамки, в юридичні рамки. І, в принципі, є ймовірність того, що навесні 2022 року ми побачимо бій за абсолютного чемпіона світу", - сказав Красюк в інтерв'ю BoxOffice.
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- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якому Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.