Олександр Красюк розповів про можливість організації бою Усика проти Ф'юрі.

Промоутер Олександр Красюк поділився своєю думкою про можливість організації бою між українським володарем поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами промоутера поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу можливий вже цієї весни. Переговори щодо організації бою Усика проти Ф'юрі дійсно ведуться.

"Є якийсь ряд обставин, які нам необхідно подолати, але конструктивні моменти, з яких складається взагалі принципове рішення (так чи ні), ми пройшли. Тобто, кожен з учасників прийняв для себе рішення, про те що так, така конструкція можлива.

Зараз ми просто повинні закріпити цю конструкцію, вивести в тимчасові рамки, в юридичні рамки. І, в принципі, є ймовірність того, що навесні 2022 року ми побачимо бій за абсолютного чемпіона світу", - сказав Красюк в інтерв'ю BoxOffice.