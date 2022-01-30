Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик в соцмережах вирішив відповісти на численні заяви британського володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.
Український боксер проїхався на коні і звернувся до Тайсона Ф'юрі.
"Гей, Ф'юрі! Я тебе осідлаю так само", - сказав Усик.
Нагадаємо, що довгий час сторони обговорювали можливий бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі. Однак, стало відомо, що чемпіон світу за версіями WBC і лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі свій найближчий поєдинок проведе проти британця Ділліана Уайта.
Читайте також"Точно поставлю на нього": знаменитий боксер назвав фаворита реваншу Усик - ДжошуаУкраїнець Олександр Усик у свою чергу проведе бій-реванш проти британського супертяжу Ентоні Джошуа.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.