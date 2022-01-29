Торги на проведення поєдинку між Ф'юрі і Уайтом виграла промоутерська компанія Френка Уоррена.

Чемпіон світу за версіями WBC і лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) свій найближчий поєдинок проведе проти Ділліана Уайта (28-2, 19 KO).

Офіційну інформацію у себе на сайті опублікувала промоутерська компанія Top Rank.

Місце і дата бою будуть оголошені додатково.

Торги на проведення поєдинку між Ф'юрі і Уайтом зі ставкою 41 мільйон 25 тисяч доларів виграла промоутерська компанія Queensberry Френка Уоррена. Вона перебила пропозицію Matchroom Едді Хірна в $ 32 222 222.

Читайте також"Нікчемний волоцюга": Ф'юрі накинувся на Володимира Кличка, який заступився за УсикаПоказ бою у Великобританії запланований за системою платного перегляду PPV телемережею ESPN в США і BT Sport.

Ситуація в суперважкій вазі: головне