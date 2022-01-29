Чемпіон світу за версіями WBC і лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) свій найближчий поєдинок проведе проти Ділліана Уайта (28-2, 19 KO).
Офіційну інформацію у себе на сайті опублікувала промоутерська компанія Top Rank.
Місце і дата бою будуть оголошені додатково.
Торги на проведення поєдинку між Ф'юрі і Уайтом зі ставкою 41 мільйон 25 тисяч доларів виграла промоутерська компанія Queensberry Френка Уоррена. Вона перебила пропозицію Matchroom Едді Хірна в $ 32 222 222.
Читайте також"Нікчемний волоцюга": Ф'юрі накинувся на Володимира Кличка, який заступився за УсикаПоказ бою у Великобританії запланований за системою платного перегляду PPV телемережею ESPN в США і BT Sport.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначив для Ф'юрі претендента.
33-річний Уайт повернув собі Тимчасовий титул WBC у своєму останньому бою, коли нокаутував Олександра Повєткіна в четвертому раунді їх матчу-реваншу 27 березня в спортивному комплексі Europa Point в Гібралтарі.