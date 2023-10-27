За словами Едді Хірна, Олександру Усику потрібно 14 тижнів на підготовку.

Промоутер Едді Хірн впевнений, що чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик не встигне підготуватися до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі на 23 грудня.

"Я думаю, що Усик не готовий до 23 грудня, в ідеалі для нього. Тайсон це розуміє і тепер спробує присоромити Олександра, коли він можливо не буде доступний 23-го. Я знаю, що після бою з Дюбуа Усик мав кілька пошкоджень. Скільки залишилось до 23 грудня, 8 тижнів? Усик навіть не в таборі. Отже, 8 тижнів на підготовку до бою за абсолютне чемпіонство? Усик уже сказав, що йому потрібно 14", - сказав Хірн для Boxing Social.

Промоутер додав, що саудити хочуть провести бій між Усиком та Ф'юрі саме 23 грудня.

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"Все залежить від саудівців. Вони скажуть: "Ми хочемо провести бій у цей день". На кону стоятиме стільки грошей, що Усик та Ф’юрі, найімовірніше, погодяться. Підозрюю, що Усик не готовий на 100% до цієї дати, але через гроші він усе одно може погодитися битися 23 грудня", – зауважив Хірн.

Нагадаємо, що Ф’юрі наполягає, що бій має відбутися саме 23 грудня і погрожує Усику судовими позовами.

Бій Усик - Ф'юрі: що відомо

Олександр Усик підписав контракт на бій проти Тайсона Ф'юрі 29 вересня. Повідомляється, що в угоді був прописаний пункт про реванш для обох сторін.

Раніше повідомлялося, що точна дата бою Усик - Ф'юрі стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Цей бій пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні в XXI столітті.

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