Дерек Чісора впевнений у перемозі свого співвітчизника у другому бою проти Усика.

Британський боксер Дерек Чісора прокоментував майбутній реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Скандальний британець впевнений, що його співвітчизник Ентоні Джошуа нокаутує Усика в 6-7 раунді.

"Вага нічого не означає. Ми не особливо турбуємося про зважування. Суть в тому, що ми дивимося на свого суперника в останній раз перед виходом в ринг.

Схоже, що Джошуа у відмінній формі. Він добре попрацював, відмінно тренувався. Ми знаємо, що Олександр теж дуже добре тренувався, тому зараз головне – хто більше хоче перемогти.

Джошуа переможе в цьому бою нокаутом. Він ризикне всім і зупинить Усика приблизно в 6-7 раунді", - сказав Чісора в коментарі YouTube-каналу "iD Boxing".

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

32-річний Джошуа в профі провів 26 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 2 поразки.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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