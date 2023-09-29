Відомий боксер продовжує підтримувати УПЦ МП.

Український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко висловився про митрополита УПЦ МП Онуфрія.

Слова спортсмена наводить інформаційне агентство "Союз православних журналістів" (СПЖ), яке публікує новини УПЦ Московського патріархату.

– Ви спілкуєтеся з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм. Хто він для Вас?

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– Дуже світла людина. У людей, які дуже давно духовно розвиваються, відчувається сила та міць, якою Всевишній їх наділяє. Складно підібрати якісь слова, складно це описувати. Але відчувається сила людини.

Ти чудово розумієш, що все це він отримує завдяки своїм молитвам, завдяки старанням, завдяки любові до Господа. Напевно, ось цим відповідає йому Господь і дає йому внутрішню енергію, яку людина може відчути, навіть перебуваючи просто поруч, - сказав Ломаченко.

Скандали за участі Василя Ломаченка

Раніше Василь потрапив у скандал, опублікувавши спільні фото і дві частини інтерв'ю зі скандальним митрополитом Лукою, проти якого були запроваджені санкції.

Після цього сторінка боксера в Instagram була заблокована на території України, а громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесла Ломаченка до реєстру зрадників України.

Також боксер публікував відео, де прихожани УПЦ МП критикували Володимира Зеленського.

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