Олександр Повєткін поговорив на тему можливого об'єднавчого бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Володар титулу чемпіона світу WBA Regular в суперважкій вазі Олександр Повєткін висловився на тему можливого бою між британцем Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком.

"Техніко-тактично Усик краще, я думаю. Але саме своєю кострубатістю, своєю незручністю, те, що Ф'юрі більше нього, — напевно, він буде Усику чимось незручний. Але це не означає, що... Усик, я думаю, зможе побудувати ходи різні. Побудувати свою тактику бою так, щоб гідно виступити і виграти", - сказав Повєткін в інтерв'ю YouTube-каналу "Ушатайка".

Крім того, Повєткін також додав, що у випадку, якщо поєдинок Ф'юрі - Усик відбудеться, то він вболіватиме за українця.

Читайте такожФ'юрі заспівав у рингу після перемоги над Вайлдером (відео)Об'єднавчий бій між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усик визначить абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Британець є володарем поясу WBC, а українському спортсмену належать титули WBA/WBO/IBF.

Олександр Усик завоював три пояси, перемігши британського супертяжа Ентоні Джошуа. Однак, представники британця вже активували опцію в контракті на проведення реваншу, який орієнтовно відбудеться в лютому або березні 2022 року.

Тайсон Ф'юрі на сьогоднішній день є непереможеним чемпіоном у суперважкій вазі (31-0-1, 22 КО). В останньому своєму бою британець переміг Деонтея Вайлдера, ефектно відправивши американця в нокаут в 11-му раунді.

Раніше відомий промоутер Френк Уоррен висловив свою позицію щодо організації об'єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком.

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Автор: Владимир Медяник