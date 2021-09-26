Раніше лише двом боксерам вдавалося стати чемпіонами і в першій важкій вазі, і в суперважкій.

Олександр Усик в Лондоні переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі.

Як повідомляє Tribuna.com, Усик став лише третім боксером в історії, якому вдалося стати чемпіоном світу і в першій важкій вазі, і в суперважкій. Раніше ця вершина підкорилася Евандеру Холіфілду і Девіду Хею.

Нагадаємо, що в першій важкій вазі Усик був абсолютним чемпіоном світу.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії, після Віталія та Володимира Кличків.

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Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар