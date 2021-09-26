Олександр Усик / фото REUTERS
Олександр Усик в Лондоні переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі.
Як повідомляє Tribuna.com, Усик став лише третім боксером в історії, якому вдалося стати чемпіоном світу і в першій важкій вазі, і в суперважкій. Раніше ця вершина підкорилася Евандеру Холіфілду і Девіду Хею.
Нагадаємо, що в першій важкій вазі Усик був абсолютним чемпіоном світу.
Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії, після Віталія та Володимира Кличків.
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.
- Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
- Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.