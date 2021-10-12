Френк Уоррен поділився своєю думкою про можливий поєдинок Усика проти Ф'юрі.

Промоутер Френк Уоррен висловив свою позицію щодо можливого бою чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі проти володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO українця Олександра Усика.

"У Усика є опція реваншу з Джошуа. Якщо Ентоні захоче відійти в сторону, то я впевнений, що ми зможемо легко влаштувати бій Ф'юрі – Усик.

Чи піде на це Джошуа? Я сумніваюся. Можливо, він це зробить, але я не знаю точно.

Ми б хотіли влаштувати цей бій. Якщо Тайсон захоче продовжувати боксувати, то йому доведеться захищати титул.

Читайте такожФ'юрі посунув Усика з першого місця рейтингу найкращих важковаговиків світуПеред третім поєдинком з Вайлдером Ф'юрі говорив, що хоче провести ще п'ять боїв. Тепер їх залишилося чотири, а потім він вирішить, що захоче робити далі", - цитує Уоррена Talk Sport.

Тайсон Ф'юрі напередодні успішно захистив свій титул чемпіона світу за версією WBC, перемігши американця Деонтея Вайлдера. Британець нокаутував свого супротивника в 11-му раунді. Таким чином, Тайсон Ф'юрі зберігає за собою статус непереможеного чемпіона (31-0-1, 22 КО).

Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Для українського спортсмена це був всього третій бій у суперважкій вазі і вперше він боксував за титул чемпіона світу.

Раніше також повідомлялося, що батько і один з тренерів Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі заявив, що наступним суперником свого сина він хотів би бачити Олександра Усика.

Автор: Владимир Медяник