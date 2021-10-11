Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що всі інші боксери нижче класом.

Батько і один з тренерів чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі розповів, кого б хотів бачити наступним суперником свого сина.

Його цитує Talksport.com.

"По-моєму, він повинен зустрітися з Усиком або ні з ким. Наступним буде Усик або ніхто. Я б не став турбуватися про всіх інших, вони нижче класом, ніж Тайсон", - сказав Джон Ф'юрі.

Він заявив, що його син не хоче битися з претендентом по лінії WBC Ділліаном Вайтом:

"Чи впорається Ділліан Вайт з Деонтеєм Вайлдером? Ні. Так чому вони хочуть, щоб мій син нокаутував його?".

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"Тайсон не буде битися в таких боях. Я йому сказав, що це повинен бути Усик, або нехай нас навіть не турбують", - підсумував Ф'юрі-старший.

Відзначимо, що на даний момент всі пояси в суперважкій вазі знаходяться в руках у Усика і Ф'юрі. Таким чином, вони могли б посперечатися за звання абсолютного чемпіона світу.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні-квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном.

Автор: Антон Дудар